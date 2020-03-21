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У Німеччині роздадуть
підприємцям по 9-15 тисяч євро

У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ФРН розглядає можливість прямих фінансових вливань для дрібних підприємств, самозайнятих підприємців - усіх громадян, які працюють не за наймом.

Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

Там эта сума бюджет одного предприятия вольсфаген, что у нас с производством. Предприниматели, СТО, кофейни там платят налоги, а у нас спекулируют и постояннные маратории
bklochok
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:04

Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро

У них значит ЧП который вынужден из-за закрытия рынка или парикмахерской получит 9-15 тыс евро, а у нас шиш. Ну ладно ЕСВ не заплатит, по кредитам и аренде платить перестанет, но всё-равно с требуют рано или поздно. Ладно у кого жирок есть, а кого его нет. Я знаю таких, на закупку товара вечно бегут денег у кого-то просить. Реализаторы, наёмные работники потерявшие работу у них, так те вообще через месяц зубы на полку положат. Хрен им кто что заплатит или компенсирует. Не завидую власти, голодные бунты страшнее всего.
Попаданец
 
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