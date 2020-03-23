Уряд ФРН розглядає можливість прямих фінансових вливань для дрібних підприємств, самозайнятих підприємців - усіх громадян, які працюють не за наймом.
Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
Там эта сума бюджет одного предприятия вольсфаген, что у нас с производством. Предприниматели, СТО, кофейни там платят налоги, а у нас спекулируют и постояннные маратории
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:04
Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
У них значит ЧП который вынужден из-за закрытия рынка или парикмахерской получит 9-15 тыс евро, а у нас шиш. Ну ладно ЕСВ не заплатит, по кредитам и аренде платить перестанет, но всё-равно с требуют рано или поздно. Ладно у кого жирок есть, а кого его нет. Я знаю таких, на закупку товара вечно бегут денег у кого-то просить. Реализаторы, наёмные работники потерявшие работу у них, так те вообще через месяц зубы на полку положат. Хрен им кто что заплатит или компенсирует. Не завидую власти, голодные бунты страшнее всего.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39
Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
Спеціально порівняв у відповідності з ВВП на душу - як у нас дуже люблять робити . У нас приблизно в 15 разів ВВП менше . Беремо 15000 євро - ділимо на 15 - виходить 1000 євро за три місяці . Що ж це за бізнес чи бізнесмен - який не має 1000 євро за три ! місяці десь з власної кишені взяти ? 330 євро - на сьогодні це 10 000 грн грубо . В місяць . Для бізнесу - навіть маленького ... На фіга такий бізнес тоді взагалі ?
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