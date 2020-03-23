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У Німеччині роздадуть
підприємцям по 9-15 тисяч євро

У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ФРН розглядає можливість прямих фінансових вливань для дрібних підприємств, самозайнятих підприємців - усіх громадян, які працюють не за наймом.

Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

Там эта сума бюджет одного предприятия вольсфаген, что у нас с производством. Предприниматели, СТО, кофейни там платят налоги, а у нас спекулируют и постояннные маратории
bklochok
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:04

Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро

У них значит ЧП который вынужден из-за закрытия рынка или парикмахерской получит 9-15 тыс евро, а у нас шиш. Ну ладно ЕСВ не заплатит, по кредитам и аренде платить перестанет, но всё-равно с требуют рано или поздно. Ладно у кого жирок есть, а кого его нет. Я знаю таких, на закупку товара вечно бегут денег у кого-то просить. Реализаторы, наёмные работники потерявшие работу у них, так те вообще через месяц зубы на полку положат. Хрен им кто что заплатит или компенсирует. Не завидую власти, голодные бунты страшнее всего.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39

Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро

Спеціально порівняв у відповідності з ВВП на душу - як у нас дуже люблять робити . У нас приблизно в 15 разів ВВП менше . Беремо 15000 євро - ділимо на 15 - виходить 1000 євро за три місяці . Що ж це за бізнес чи бізнесмен - який не має 1000 євро за три ! місяці десь з власної кишені взяти ? 330 євро - на сьогодні це 10 000 грн грубо . В місяць . Для бізнесу - навіть маленького ... На фіга такий бізнес тоді взагалі ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:44

  Puente написав:Беремо 15000 євро - ділимо на 15 - виходить 1000 євро за три місяці .
В реальной жизни всё несколько не так плоско как вы здесь расписываете: есть условный олигарх владеющий энергогенерирующими мощностями субсидируемыми за счёт остальных по "зеленому тарифу" и выдающий в карман олигарха 900евро и бизнесмен выдающий 100евро. Далее, из этих 100евро отнимаем деньги на субсидию, а остаток делим на 3 месяца...

Это так, просто гипотетический пример, чтоб был осознана ошибка плоского мышления.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:33

Только малому бизнесу в германии помощь как в Украине два золотовалютных запаса та все равно будет кризис. Короновирус 2020 можно сравнить с "испанкой" то есть грипп с 1919 по 1921 выходит минимум год активная фаза короновируса это мрак. Завал экономики Украины может закончится потерей государственности.
vihtor569
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:06

vihtor569 сравнить можно, но не более того. И уровень летальности и уровень медицины сейчас другой (посмотрите как справляется Китай попавший под раздачу самым первым). По сути для остановки вполне хватило бы оснастить всех респираторами (не масками!) и гражданской самосознательности их строго надевать. Тогда бы не было необходимости в таких карантинных мерах. Но, в наших реалиях даже при выполнении первого условия отдельные особи не способны на выполнение второго... ("чому бiдни - бо дурнi").
Grover
 
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