Уряд ФРН розглядає можливість прямих фінансових вливань для дрібних підприємств, самозайнятих підприємців - усіх громадян, які працюють не за наймом.
Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро.
Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46
Там эта сума бюджет одного предприятия вольсфаген, что у нас с производством. Предприниматели, СТО, кофейни там платят налоги, а у нас спекулируют и постояннные маратории
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:04
Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
У них значит ЧП который вынужден из-за закрытия рынка или парикмахерской получит 9-15 тыс евро, а у нас шиш. Ну ладно ЕСВ не заплатит, по кредитам и аренде платить перестанет, но всё-равно с требуют рано или поздно. Ладно у кого жирок есть, а кого его нет. Я знаю таких, на закупку товара вечно бегут денег у кого-то просить. Реализаторы, наёмные работники потерявшие работу у них, так те вообще через месяц зубы на полку положат. Хрен им кто что заплатит или компенсирует. Не завидую власти, голодные бунты страшнее всего.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39
Re: У Німеччині роздадуть підприємцям по 9-15 тисяч євро
Спеціально порівняв у відповідності з ВВП на душу - як у нас дуже люблять робити . У нас приблизно в 15 разів ВВП менше . Беремо 15000 євро - ділимо на 15 - виходить 1000 євро за три місяці . Що ж це за бізнес чи бізнесмен - який не має 1000 євро за три ! місяці десь з власної кишені взяти ? 330 євро - на сьогодні це 10 000 грн грубо . В місяць . Для бізнесу - навіть маленького ... На фіга такий бізнес тоді взагалі ?
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:44
В реальной жизни всё несколько не так плоско как вы здесь расписываете: есть условный олигарх владеющий энергогенерирующими мощностями субсидируемыми за счёт остальных по "зеленому тарифу" и выдающий в карман олигарха 900евро и бизнесмен выдающий 100евро. Далее, из этих 100евро отнимаем деньги на субсидию, а остаток делим на 3 месяца...
Это так, просто гипотетический пример, чтоб был осознана ошибка плоского мышления.
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:33
Только малому бизнесу в германии помощь как в Украине два золотовалютных запаса та все равно будет кризис. Короновирус 2020 можно сравнить с "испанкой" то есть грипп с 1919 по 1921 выходит минимум год активная фаза короновируса это мрак. Завал экономики Украины может закончится потерей государственности.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:06
vihtor569 сравнить можно, но не более того. И уровень летальности и уровень медицины сейчас другой (посмотрите как справляется Китай попавший под раздачу самым первым). По сути для остановки вполне хватило бы оснастить всех респираторами (не масками!) и гражданской самосознательности их строго надевать. Тогда бы не было необходимости в таких карантинных мерах. Но, в наших реалиях даже при выполнении первого условия отдельные особи не способны на выполнение второго... ("чому бiдни - бо дурнi").
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:52
У нас почему-то традиционно не понимают, что сначала регулярно с предпринимателей там нормально собирали, а потом часть им отдали. И да, после кризиса с них все это опять соберут и перекроют все расходы.
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