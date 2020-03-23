|
|
Hyundai придумав нову систему шумоприглушення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 06:53
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai незабаром почне оснащувати свої автомобілі передовою системою приглушення звуків. Завдяки цьому водіям і пасажирам стане ще комфортніше користуватися автомобілями цього південнокорейського бренду.
Дивися повний текст Hyundai придумав нову систему шумоприглушення
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94211
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|186
|
|
|1
|145
|
|
|15
|1607
|