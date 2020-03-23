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Hyundai придумав нову
систему шумоприглушення

Hyundai придумав нову систему шумоприглушення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:53

Hyundai придумав нову систему шумоприглушення

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai незабаром почне оснащувати свої автомобілі передовою системою приглушення звуків. Завдяки цьому водіям і пасажирам стане ще комфортніше користуватися автомобілями цього південнокорейського бренду.

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