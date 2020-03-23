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Телефонний шахрай обібрав трьох
пенсіонерок на 335 тисяч...

Телефонний шахрай обібрав трьох пенсіонерок на 335 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:25

Телефонний шахрай обібрав трьох пенсіонерок на 335 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницькою місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням безробітного, раніше не судимого 41 річного жителя Черкаської області К., який вимагав значні суми коштів у вінницьких пенсіонерок за нібито уникнення їхніх родичів від кримінальної відповідальності.

Дивися повний текст Телефонний шахрай обібрав трьох пенсіонерок на 335 тисяч гривень.
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