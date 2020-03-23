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Телефонний шахрай обібрав трьох пенсіонерок на 335 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Вінницькою місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням безробітного, раніше не судимого 41 річного жителя Черкаської області К., який вимагав значні суми коштів у вінницьких пенсіонерок за нібито уникнення їхніх родичів від кримінальної відповідальності.
Дивися повний текст Телефонний шахрай обібрав трьох пенсіонерок на 335 тисяч гривень
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Додано: Вів 24 бер, 2020 08:25
Зубожилость в головах?!
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mvi
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:35
Не читая статью.
Вопрос. Это у нас такие бедные пенсионеры?
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p_a_l
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:38
p_a_l написав:
Не читая статью.
Вопрос. Это у нас такие бедные пенсионеры?
пенсы старой закалки и всегда копят "на смерть".Хотя когда умрут им будет всё пох.Это потенциальные жертвы и сладкие клиенты банков и пираМММид.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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