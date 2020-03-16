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Як українці шукають
нерухомість на карантині

Як українці шукають нерухомість на карантині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:43

Як українці шукають нерухомість на карантині

Пропонуємо до обговорення:
За останній тиждень цікавість до нерухомості збільшилась на 13,8%, при цьому виросла також частка нових користувачів на 29,8%.

Дивися повний текст Як українці шукають нерухомість на карантині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:43

У наших риэлторов одна песня: «рынок растёт, кол-во сделок увеличивается, цены продолжат рост!»
Но на вопрос: -за счёт чего? Сами себе удивляются.
В штатах рынок падает, потому что экономика уже демонстрирует рецессию (ну да, нашим риэлторам это слово не знакомо) и об этом прямо говорят. В Украине снижение ещё больше. объективно до конца 2020г снижение продолжится, а значит спрос на деньги будет расти, но спрос на жилье будет расти.
И ещё, риэлторы, меняйте подходы к работе!
Если вы не поменяете подходы, вы останетесь «без штанов», а у вас семьи, вам их кормить надо :)
Подсказываю, комиссионные в мире платит тот кому вы помогаете. Например, помогаете продать квартиру. Никто в мире не добавляет к открытой цене ещё свои комиссионные.
Пришло время меняться!!!
valk77
 
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