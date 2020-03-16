Як українці шукають нерухомість на карантині

Додано: Вів 24 бер, 2020 08:43

У наших риэлторов одна песня: «рынок растёт, кол-во сделок увеличивается, цены продолжат рост!»

Но на вопрос: -за счёт чего? Сами себе удивляются.

В штатах рынок падает, потому что экономика уже демонстрирует рецессию (ну да, нашим риэлторам это слово не знакомо) и об этом прямо говорят. В Украине снижение ещё больше. объективно до конца 2020г снижение продолжится, а значит спрос на деньги будет расти, но спрос на жилье будет расти.

И ещё, риэлторы, меняйте подходы к работе!

Если вы не поменяете подходы, вы останетесь «без штанов», а у вас семьи, вам их кормить надо :)

Подсказываю, комиссионные в мире платит тот кому вы помогаете. Например, помогаете продать квартиру. Никто в мире не добавляет к открытой цене ещё свои комиссионные.

Пришло время меняться!!!