|
|
Кабмін дозволив операторам поштового зв'язку доставляти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України дозволив операторам поштового зв'язку доставляти лікарські засоби, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства інфраструктури з посиланням на профільного міністра Владислава Криклія.
Дивися повний текст Кабмін дозволив операторам поштового зв'язку доставляти ліки - Криклій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94219
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54
Да, а очереди у операторов почтовой связи ?
Вон на НП очереди, про Укрпочту промолчу.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2047
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор