RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін дозволив операторам
поштового зв'язку доставляти...

Кабмін дозволив операторам поштового зв'язку доставляти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54

Кабмін дозволив операторам поштового зв'язку доставляти...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України дозволив операторам поштового зв'язку доставляти лікарські засоби, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства інфраструктури з посиланням на профільного міністра Владислава Криклія.

Дивися повний текст Кабмін дозволив операторам поштового зв'язку доставляти ліки - Криклій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94220
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54

Да, а очереди у операторов почтовой связи ?
Вон на НП очереди, про Укрпочту промолчу.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 26.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52

  lov2108 написав:Да, а очереди у операторов почтовой связи ?
Вон на НП очереди, про Укрпочту промолчу.

А что с ними? -- держите дистанцию в метр, лучше два -- и все будет тип-топ.
_hunter
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк просить Кабмін відкрити обмінники і ломбарди
R2 » Пон 23 бер, 2020 16:26
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 09:51
Попаданец
НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами
R2 » Чет 19 бер, 2020 11:20
4 365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 20:16
vitaliy_berdinskikh
Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
R2 » П'ят 20 бер, 2020 22:35
3 252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 12:36
antae2019

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1362)
24.03.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.