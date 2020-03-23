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З України намагалися вивезти
майже 40 тисяч медичних халатів

З України намагалися вивезти майже 40 тисяч медичних халатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56

З України намагалися вивезти майже 40 тисяч медичних халатів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Дивися повний текст З України намагалися вивезти майже 40 тисяч медичних халатів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56

Цена одного халата - чуть больше 1 евро - явно занижена.
victor_logatskiy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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