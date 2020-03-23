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З України намагалися вивезти майже 40 тисяч медичних халатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Дивися повний текст З України намагалися вивезти майже 40 тисяч медичних халатів
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R2
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Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56
Цена одного халата - чуть больше 1 евро - явно занижена.
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victor_logatskiy
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