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Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Раніше повідомлялось про те, що українцям варто очікувати не лише подорожчання імпортних електротоварів та гаджетів, але й їх тимчасового дефіциту у зв`язку із ростом курсу долара США, що почався з поширенням коронавірусу та обвалом цін на світовому ринку нафти.
Дивися повний текст Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та чи буде подорожчання?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:21
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