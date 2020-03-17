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Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Раніше повідомлялось про те, що українцям варто очікувати не лише подорожчання імпортних електротоварів та гаджетів, але й їх тимчасового дефіциту у зв`язку із ростом курсу долара США, що почався з поширенням коронавірусу та обвалом цін на світовому ринку нафти.
Дивися повний текст Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та чи буде подорожчання?
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R2
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:21
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papchik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:30
Действительно не понятно как будет вести себя рынок и курс. Может взлететь и новые товары станут дороже, а техника в использовании будет доступней.
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gigor_bank
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Додано: Сер 25 бер, 2020 03:26
Навіщо нагнітать? Щоб люди, нехтуючи карантином, бігли скупляти техніку? Хто що не зробить для власної наживи.
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pp_firma-rod
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:43
При кризисе нужно правильно оценить изменение ценности техники для потребителей. Вырастет спрос на новые дешевые телефоны, ведь многие станут экономить. Могут потерять спрос дорогие и навороченные гаджеты особенно китайского производства.
В связи с изменением структуры спроса наверняка будут пользоваться успехом гаджеты, связанные с поддержанием здоровья. Это и аппараты ИВЛ, и смарт-часы с измерением температуры и давления, и экспресс-тесты на корона-вирус. Возможно появление новых типов датчиков для контроля здоровья и включение их в системы по типу "умный дом".
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buratinyo
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19
Зараз варто не купувати нічого, крім їжі.
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ricardo
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