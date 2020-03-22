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Кличко озвучив втрати
міського бюджету від карантину

Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:26

Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з підрахунками, проведеними штабом при мері Києва, втрати міського бюджету від епідемії коронавируса становлять близько 1 млрд грн.

Дивися повний текст Кличко озвучив втрати міського бюджету від карантину.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:26

В чем выражаются эти потери? Полная отмена налогов и аренды помещений?
Пусть не трындит. Потерянный.
p_a_l
 
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