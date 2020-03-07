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В Офісі президента назвали
оптимістичний сценарій...

В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:29

В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

Дивися повний текст В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій падіння економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:29

А при реальном какой будет?
Лично для меня оптимистический сценарий был при Кучме. После него оптимизмом только колебали воздух.
p_a_l
 
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