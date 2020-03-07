Про це повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.
Дивися повний текст В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій падіння економіки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:29
В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Офісі президента назвали оптимістичний сценарій падіння економіки.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:29
А при реальном какой будет?
Лично для меня оптимистический сценарий был при Кучме. После него оптимизмом только колебали воздух.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52
Судя по такому заявлению уровень профессиональности........ Вообще-то исходят из самого негативного прогноза, а оптимистический и сам получится..... Но тут наверна предыдущий мин эк поработал...
|