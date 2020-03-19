Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко 23 березня доповнив дані в своїй декларації.
Дивися повний текст Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47
Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47
Тобто топманагер Бахматюка, який поклав два своїх банки і винен державі тепер міністр ? )))) Браво.
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