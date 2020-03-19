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Новий міністр економіки оновив
декларацію: 13 мільйонів...

Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47

Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко 23 березня доповнив дані в своїй декларації.

Дивися повний текст Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:47

Тобто топманагер Бахматюка, який поклав два своїх банки і винен державі тепер міністр ? )))) Браво.
lov2108
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