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В Нацбанку повідомили, чи
будуть вводити обмеження на...

В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:18

В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на...

Пропонуємо до обговорення:
Банківська система на сьогодні має достатньо ліквідності, аби підтримати економіку та населення.

Дивися повний текст В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на використання коштів, які є у населення чи бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:18

странно сто рожкова до сих пор не арестована за свои преступления совершённые под чутким руководством гонтаревой, скрывающейся от правосудия в Лондоне...
Тракторист
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