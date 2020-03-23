Банківська система на сьогодні має достатньо ліквідності, аби підтримати економіку та населення.
Дивися повний текст В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на використання коштів, які є у населення чи бізнесу.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:18
В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на...
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Дивися повний текст В Нацбанку повідомили, чи будуть вводити обмеження на використання коштів, які є у населення чи бізнесу.
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:18
странно сто рожкова до сих пор не арестована за свои преступления совершённые под чутким руководством гонтаревой, скрывающейся от правосудия в Лондоне...
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