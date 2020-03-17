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Поліція блокувала продаж
спецквитків на проїзд у...

Поліція блокувала продаж спецквитків на проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:25

Поліція блокувала продаж спецквитків на проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Дивися повний текст Поліція блокувала продаж спецквитків на проїзд у транспорті Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:25

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