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Максим Ференц: Про «факапи» українського бізнесу в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес досить впевнено почувається на європейських ринках, але разом з цим продовжує наступати на ті самі «граблі».
Дивися повний текст Максим Ференц: Про «факапи» українського бізнесу в Польщі
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