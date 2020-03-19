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Максим Ференц: Про «факапи»
українського бізнесу в Польщі

Максим Ференц: Про «факапи» українського бізнесу в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:02

Максим Ференц: Про «факапи» українського бізнесу в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес досить впевнено почувається на європейських ринках, але разом з цим продовжує наступати на ті самі «граблі».

Дивися повний текст Максим Ференц: Про «факапи» українського бізнесу в Польщі.
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