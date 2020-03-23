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Кредитні канікули для бізнесу:
в НБУ повідомили деталі

Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:43

Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:43

похоже такой рекомендательный характер для бизнеса - не о чем . если проценты в период пандемии будут все равно начислены - это огромная нагрузка на бизнес . особенно на малый .
kogut4433
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