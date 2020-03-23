Як повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:43
Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі
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Дивися повний текст Кредитні канікули для бізнесу: в НБУ повідомили деталі.
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:43
похоже такой рекомендательный характер для бизнеса - не о чем . если проценты в период пандемии будут все равно начислены - это огромная нагрузка на бизнес . особенно на малый .
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