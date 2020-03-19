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У Зеленського спрогнозували,
коли закінчиться епідемія...

У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48

У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.

Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48

А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.
Igorten
 
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