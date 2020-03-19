Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.
Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48
У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48
А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.
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