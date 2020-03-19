Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.
Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48
У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48
А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:51
Та запросто - зараз - доллар - буде десь 1/2 за маску простецьку одноразову .
Скоро буде навалом . Дуже різних . Тижнів через 2-3 ... Зараз на Алі 0.4-0.6 бакса з доставкою в Україну на кінець квітня ... Буде значно дешевше з часом ... У нас же ж роблять - наклепають ...
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:00
Ага -- их еще попробуй закажи -- я так коробку респираторов заказал -- на следующий день "товар больше не доступен", а мой заказ "ожидает отправки"...
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:45
к маю это может быть и закончилось если бы не принимались "гениальные" карантинные мероприятия, которые затягивают решение ситуации...
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