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У Зеленського спрогнозували,
коли закінчиться епідемія...

У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48

У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів.

Дивися повний текст 😷У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:48

А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:51

  Igorten написав:А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.

Та запросто - зараз - доллар - буде десь 1/2 за маску простецьку одноразову .
Скоро буде навалом . Дуже різних . Тижнів через 2-3 ... Зараз на Алі 0.4-0.6 бакса з доставкою в Україну на кінець квітня ... Буде значно дешевше з часом ... У нас же ж роблять - наклепають ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:00

  Puente написав:
  Igorten написав:А цены на маски и их наличие можете спрогнозировать ? Нет ? Давай досвиданья.

Та запросто - зараз - доллар - буде десь 1/2 за маску простецьку одноразову .
Скоро буде навалом . Дуже різних . Тижнів через 2-3 ... Зараз на Алі 0.4-0.6 бакса з доставкою в Україну на кінець квітня ... Буде значно дешевше з часом ... У нас же ж роблять - наклепають ...

Ага -- их еще попробуй закажи -- я так коробку респираторов заказал -- на следующий день "товар больше не доступен", а мой заказ "ожидает отправки"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:45

к маю это может быть и закончилось если бы не принимались "гениальные" карантинные мероприятия, которые затягивают решение ситуации...
Тракторист
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