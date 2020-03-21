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Дивися повний текст Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка).
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05
Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка).
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:06
Более чем уверен, что через обменники и ЧР продается/покупается раза в 2 большем чем через банки. Так что приведенная информация и тем более "статистика" по объемам мало о чем говорит.
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