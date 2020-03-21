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Попит населення на валюту
падає - НБУ (інфографіка)

Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05

Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє Експертна платформа Національного банку в Facebook в понеділок, 23 березня.

Дивися повний текст Попит населення на валюту падає - НБУ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:06

Более чем уверен, что через обменники и ЧР продается/покупается раза в 2 большем чем через банки. Так что приведенная информация и тем более "статистика" по объемам мало о чем говорит.
Sergei
 
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