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Британським військовим придбали
наземних роботів (видео)

Британським військовим придбали наземних роботів (видео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:13

Британським військовим придбали наземних роботів (видео)

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони Великої Британії уклало контракти з компаніями Horiba Mira і QinetiQ на постачання п'яти наземних роботів.

Дивися повний текст Британським військовим придбали наземних роботів (видео).
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