В Україні правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців за допомогою даних мобільних операторів.
Дивися повний текст Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою мобільних операторів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:33
Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою мобільних операторів.
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot], Тракторист і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|