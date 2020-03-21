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Перевіряти самоізоляцію
українців можуть за допомогою...

Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:33

Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців за допомогою даних мобільних операторів.

Дивися повний текст Перевіряти самоізоляцію українців можуть за допомогою мобільних операторів.
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