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В Україні створять Стабілізаційний
фонд на 200 млрд грн...

В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10

В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн - Шмигаль.
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