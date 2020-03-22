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В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн - Шмигаль
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Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10
1\5 бюджета просто напечатают.
привет курс 50.
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