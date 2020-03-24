Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн - Шмигаль.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10
В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн - Шмигаль.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:11
Ну не 50, а вот все 35 получить возможно. Да и потом, собственно, какие варианты? Либо печатный станок, либо дефолт.
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:59
Re: В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн.
Так удалив мой коммент ситуация не исправится) Люди думать и сопоставлять то, что даже публикуется на вашем ресурсе, не перестанут? Чего боитесь то?
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:14
- Что смотришь? Деньги настоящие! Видишь, написано: "Министр финансов Попандопуло"? Бери, бери! Я себе еще нарисую.
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