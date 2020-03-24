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В Україні створять Стабілізаційний
фонд на 200 млрд грн...

В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10

В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:10

1\5 бюджета просто напечатают.

привет курс 50.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:11

Ну не 50, а вот все 35 получить возможно. Да и потом, собственно, какие варианты? Либо печатный станок, либо дефолт.
polomarov
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:59

Re: В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн.

Так удалив мой коммент ситуация не исправится) Люди думать и сопоставлять то, что даже публикуется на вашем ресурсе, не перестанут? Чего боитесь то?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:14

- Что смотришь? Деньги настоящие! Видишь, написано: "Министр финансов Попандопуло"? Бери, бери! Я себе еще нарисую.
Igorten
 
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