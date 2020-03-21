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У Львові вирішили не зупиняти роботу громадського транспорту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в черговий раз обговорили рух транспорту в місті в умовах надзвичайної ситуації.
Дивися повний текст У Львові вирішили не зупиняти роботу громадського транспорту
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51
Все-таки у Львів ще не зовсім тупа влада
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