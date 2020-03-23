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За перші 12 днів карантину в
Україні кількість пошукачів...

За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51

За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни відбулись практично у всіх вимірах: у розрізі профсфер, віковому та гендерному співвідношенні тощо.

Дивися повний текст За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів роботи зросла майже на 60% (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:52

Это существенные достижения команды Зеленского
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