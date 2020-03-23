Зміни відбулись практично у всіх вимірах: у розрізі профсфер, віковому та гендерному співвідношенні тощо.
Дивися повний текст За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів роботи зросла майже на 60% (інфографіка).
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51
За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів роботи зросла майже на 60% (інфографіка).
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:54
Re: За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів
картинки не совпадают с текстом, хрень какая-то написана
яких 12 днів якщо тільки 9 ???? з 16 до 24
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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