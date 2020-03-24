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За перші 12 днів карантину в
Україні кількість пошукачів...

За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51

За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни відбулись практично у всіх вимірах: у розрізі профсфер, віковому та гендерному співвідношенні тощо.

Дивися повний текст За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів роботи зросла майже на 60% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:52

Это существенные достижения команды Зеленского
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:54

Re: За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів

картинки не совпадают с текстом, хрень какая-то написана

яких 12 днів якщо тільки 9 ???? з 16 до 24
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:25

епоха бідності нарешті закінчилась. зустрічаємо епоху п....ца
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:55

И в чем проблема ? Кто-то дома сидит на карантине и тупо сериалы смотрит, а кто-то читает книги, смотрит вебинары, обучающие онлайн курсы и т.д. Понятное дело, что сейчас удобное время подтянуть свои скилы и найти более интересную работу, да еще и желательно в пешей доступности, чтобы без общ.транспорта.
Опять таки, вернулась часть людей из Европы, тоже хотят найти здесь работу чтобы пересидеть полгода-год.
Нормальный процесс,вообще "зрады" не вижу, чего хайп поднимать ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05

LutsMan тут немає хайпа, це тільки початок кризи, і це світова тенденція.
welcome to the new world.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:42

  LutsMan написав:И в чем проблема ? Кто-то дома сидит на карантине и тупо сериалы смотрит, а кто-то читает книги, смотрит вебинары, обучающие онлайн курсы и т.д. Понятное дело, что сейчас удобное время подтянуть свои скилы и найти более интересную работу, да еще и желательно в пешей доступности, чтобы без общ.транспорта.
Опять таки, вернулась часть людей из Европы, тоже хотят найти здесь работу чтобы пересидеть полгода-год.
Нормальный процесс,вообще "зрады" не вижу, чего хайп поднимать ?

Ну надо же о чем-то писать кроме коронавируса. Сейчас норм время для работодателей с "жирком" нахантить норм работников и кандидатам подготовится к собеседованию. Ну или хотяб прозондировать рынок. Тем более что резюме на сайтах кушать не просит :mrgreen: Самое интересное начнется после карантина.
ssnet
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