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Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи на карантин
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
может быть пора отменить все эти бестолковые ограничения?
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