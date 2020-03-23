Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи на карантин.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00
Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи...
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Дивися повний текст Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи на карантин.
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