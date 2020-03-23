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Продуктові ринки в Україні
хочуть відкрити, незважаючи...

Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00

Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи на карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:00

может быть пора отменить все эти бестолковые ограничения?
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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