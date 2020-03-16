Десятки тисяч людей раптово можуть залишитися без доходу або їх дохід скоротиться в рази.
Дивися повний текст Роман Романчук: про те, що може допомогти захистити бізнес і десятки тисяч людей в ньому під час боротьби з COVID-19.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:10
Роман Романчук: про те, що може допомогти захистити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роман Романчук: про те, що може допомогти захистити бізнес і десятки тисяч людей в ньому під час боротьби з COVID-19.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:10
Я думаю, что вышеперечисленных бизнес в состоянии обеспечивать полную выплату ФОТ из своей немаленькой прибыли, как минимум 6 месяцев (узнавал у действующих бизнесменов)! Как раз ТРЦ и т.д. являются вампирами экономики высасывая все излишки из карманов семей!!!
Нужно помогать производству и только. Если у производственников не будет необходимого объёма заказов, тогда начнётся настоящий кризис, т.к. у людей не уйдёт уже возможности ходить в эти ТРЦ!!!
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