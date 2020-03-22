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На 50 млрд грн менше: уряд
планує скоротити видатки...

На 50 млрд грн менше: уряд планує скоротити видатки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:32

На 50 млрд грн менше: уряд планує скоротити видатки...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України розглядає варіант скорочення державного бюджету України на 2020 рік для можливості збільшення витрат на систему охорони здоров'я через поширення коронавірусу Covid-19.

Дивися повний текст На 50 млрд грн менше: уряд планує скоротити видатки держбюджету цього року через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:32

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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:02

ну как бы эта...))))
optyma33
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