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Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Георгієва сказала, що близько 80 країн уже звернулися за допомогою до фонду.
Дивися повний текст Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж або гіршою, ніж у 2008 році - МВФ
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57
да чепуха))), у нас уже 30 лет рецессия... напугали)))
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