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Рецесія у світовій економіці
в 2020 році буде такою ж...

Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:56

Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж...

Пропонуємо до обговорення:
Георгієва сказала, що близько 80 країн уже звернулися за допомогою до фонду.

Дивися повний текст Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж або гіршою, ніж у 2008 році - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57

да чепуха))), у нас уже 30 лет рецессия... напугали)))
optyma33
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