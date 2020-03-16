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Кличко запевнив, що Київ
продовжить будівництво...

Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:47

Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що попри втрати в бюджеті міста, пов'язані з обмежувальними заходами, міська влада продовжить будівництво розв'язок та мостів у столиці.

Дивися повний текст Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво розв'язок та мостів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:48

к словам этого "гения" надо относится скептически - он пообещает киевлянам что угодно лишь бы переизбрали, но второго срока такого мэра Киев просто не выдержит...
Тракторист
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