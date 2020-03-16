|
|
|
Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:47
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що попри втрати в бюджеті міста, пов'язані з обмежувальними заходами, міська влада продовжить будівництво розв'язок та мостів у столиці.
Дивися повний текст Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво розв'язок та мостів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94235
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:48
к словам этого "гения" надо относится скептически - он пообещает киевлянам что угодно лишь бы переизбрали, но второго срока такого мэра Киев просто не выдержит...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4535
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|