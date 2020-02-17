|
|
Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Харківський міський голова Геннадій Кернес за 2019 рік отримав понад 20 млн гривень доходу.
Дивися повний текст Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав декларацію за 2019
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94235
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему