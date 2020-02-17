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Елітні годинники і мільйонні
доходи: Кернес подав...

Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07

Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав...

Пропонуємо до обговорення:
Харківський міський голова Геннадій Кернес за 2019 рік отримав понад 20 млн гривень доходу.

Дивися повний текст Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав декларацію за 2019.
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