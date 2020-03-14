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Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Хоча практично всі країни Європи закрилися на карантин через коронавірус, Швеція не стала тотально забороняти в'їзд і виїзд із країни.
Дивися повний текст Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес
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R2
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05
одна нормальна країна .. від панікі більше пенсионерів помре ніж від вірусу
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oomo
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:45
Слава Богу, что хоть у кого-то с головой в порядке.
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LOKY
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:33
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
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Тракторист
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:01
Тракторист написав:
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
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_hunter
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