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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча практично всі країни Європи закрилися на карантин через коронавірус, Швеція не стала тотально забороняти в'їзд і виїзд із країни.

Дивися повний текст Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05

одна нормальна країна .. від панікі більше пенсионерів помре ніж від вірусу
oomo
 
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Слава Богу, что хоть у кого-то с головой в порядке.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:33

итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Тракторист
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  Тракторист написав:итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...

Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
_hunter
 
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