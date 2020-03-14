Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Хоча практично всі країни Європи закрилися на карантин через коронавірус, Швеція не стала тотально забороняти в'їзд і виїзд із країни.
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Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05
одна нормальна країна .. від панікі більше пенсионерів помре ніж від вірусу
oomo
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:45
Слава Богу, что хоть у кого-то с головой в порядке.
LOKY
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:33
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Тракторист
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:01
Тракторист написав:
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
_hunter
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:12
нидерланды тоже внедрили подобный подход. И Бразилия начала выходить из паранойи.
alex77
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
alex77 написав:
нидерланды тоже внедрили подобный подход. И Бразилия начала выходить из паранойи.
Подобный -- это какой?
На тлі спалаху нової коронавірусної інфекції, у понеділок, 23 березня, у Нідерландах оголосили про продовження карантинних заходів до 1 червня.
Так, до початку літа місцевим мешканцям дозволено збиратися у групи лише до трьох людей, а мерам міст надають більше повноважень щодо штрафних санкцій за порушення правил карантину.
https://tsn.ua/svit/zbiratisya-u-grupi- ... 13221.html
_hunter
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