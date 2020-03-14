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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча практично всі країни Європи закрилися на карантин через коронавірус, Швеція не стала тотально забороняти в'їзд і виїзд із країни.

Дивися повний текст Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства працюють, людей закликають підтримати малий бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:05

одна нормальна країна .. від панікі більше пенсионерів помре ніж від вірусу
oomo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:45

Слава Богу, что хоть у кого-то с головой в порядке.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:33

итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:01

  Тракторист написав:итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...

Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:12

нидерланды тоже внедрили подобный подход. И Бразилия начала выходить из паранойи.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

  alex77 написав:нидерланды тоже внедрили подобный подход. И Бразилия начала выходить из паранойи.

Подобный -- это какой?
На тлі спалаху нової коронавірусної інфекції, у понеділок, 23 березня, у Нідерландах оголосили про продовження карантинних заходів до 1 червня.

Так, до початку літа місцевим мешканцям дозволено збиратися у групи лише до трьох людей, а мерам міст надають більше повноважень щодо штрафних санкцій за порушення правил карантину.
https://tsn.ua/svit/zbiratisya-u-grupi- ... 13221.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:18

Хочу в Швецию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:29

Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.

Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
ievm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:51

тим часом в Італії за попередню добу -700людей
vitaliygoodlife
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