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Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:51
airmax78 написав:
Хочу в Швецию.
Ну вот и их логика - слабые помрут, новые заедут
Они вообще любители всякой селекции. В свое время инквизиция пожгла большую часть красивых женщин, чтоб страшненьким было норм.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:53
ievm написав:
Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.
Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Судя по вашей логике, нудистов должны снабжать одеждой на шару
То что выбрали идиотов, не значит что вам позволено брызгать слюной в магазинах.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:03
женская легкомысленность
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08
ssnet написав: airmax78 написав:
Хочу в Швецию.
Ну вот и их логика - слабые помрут, новые заедут
Они вообще любители всякой селекции. В свое время инквизиция пожгла большую часть красивых женщин, чтоб страшненьким было норм.
какая еще инквизиция в скандинавии?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:12
_hunter написав: Тракторист написав:
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
у них по любому человеческие и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:24
Тракторист написав:
у них по любому человеческие
_hunter написав: Тракторист написав:
итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...
Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...
Спасибо, кэп!
Население Швеции по данным на 28 февраля 2013 года составляло 9,567 млн человек
Т.е. да -- где-то раза в три/четыре меньше будут (если карантин не введут).
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