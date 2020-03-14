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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:51

  airmax78 написав:Хочу в Швецию.

Ну вот и их логика - слабые помрут, новые заедут :mrgreen: Они вообще любители всякой селекции. В свое время инквизиция пожгла большую часть красивых женщин, чтоб страшненьким было норм.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:53

  ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.

Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?

Судя по вашей логике, нудистов должны снабжать одеждой на шару :mrgreen: То что выбрали идиотов, не значит что вам позволено брызгать слюной в магазинах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:03

женская легкомысленность
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08

  ssnet написав:
  airmax78 написав:Хочу в Швецию.

Ну вот и их логика - слабые помрут, новые заедут :mrgreen: Они вообще любители всякой селекции. В свое время инквизиция пожгла большую часть красивых женщин, чтоб страшненьким было норм.


какая еще инквизиция в скандинавии?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:12

  _hunter написав:
  Тракторист написав:итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...

Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.

у них по любому человеческие и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:24

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:итого в Европе оказалось всего две адекватные страны - Швеция и Белоруссия...

Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.

у них по любому человеческие и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...

Спасибо, кэп!
Население Швеции по данным на 28 февраля 2013 года составляло 9,567 млн человек

Т.е. да -- где-то раза в три/четыре меньше будут (если карантин не введут).
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