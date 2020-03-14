Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.
Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Судя по вашей логике, нудистов должны снабжать одеждой на шару То что выбрали идиотов, не значит что вам позволено брызгать слюной в магазинах.
_hunter написав:Цыплят по осени считают... -- посмотрим как викинги из пандемии выйдут.
у них по любому человеческие и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...
Спасибо, кэп!
Население Швеции по данным на 28 февраля 2013 года составляло 9,567 млн человек
Т.е. да -- где-то раза в три/четыре меньше будут (если карантин не введут).
в Швеции в отличии от Украины есть хорошая медицинская система и значительно выше уровень жизни, так что людские потери будут на порядок меньше чем в Украине из расчёта на 1 млн. жителей и будут вполне сопоставимы с потерями при ежегодном сезонном гриппе...
экономические потери Швеции будут как минимум меньше украинских на 2 порядка (в 100 раз)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
_hunter написав:у них по любому человеческие и экономические потери будут на порядок меньше чем в Украине...
Спасибо, кэп!
Население Швеции по данным на 28 февраля 2013 года составляло 9,567 млн человек
Т.е. да -- где-то раза в три/четыре меньше будут (если карантин не введут).
в Швеции в отличии от Украины есть хорошая медицинская система и значительно выше уровень жизни, так что людские потери будут на порядок меньше чем в Украине из расчёта на 1 млн. жителей и будут вполне сопоставимы с потерями при ежегодном сезонном гриппе...
экономические потери Швеции будут как минимум меньше украинских на 2 порядка (в 100 раз)...[/quote] Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.