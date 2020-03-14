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Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:46
ruvex написав: ssnet написав:
Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
Это как у нас, принять, чтобы положить в коридоре без какой либо помощи? Да такая медицина до сраки.
Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".
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Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58
ievm написав:
Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.
Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:00
ssnet написав:
Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".
Есть такое, но в сравнении с нашей нынешней там она хоть какая то есть. У нас остается только мыть руки с мылом.
Радио пестрит с утра сообщениями "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства". Куда налоги то дели, украли, как всегда?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:01
ssnet написав:
Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:19
Тракторист написав: ssnet написав:
Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них.
Востаннє редагувалось ssnet
в Сер 25 бер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 16:24
ruvex написав: ssnet написав:
Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".
Есть такое, но в сравнении с нашей нынешней там она хоть какая то есть. У нас остается только мыть руки с мылом.
Радио пестрит с утра сообщениями "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства". Куда налоги то дели, украли, как всегда?
Ну такое ... Кто же спорит. Очередной раз стало понятно, что бесплатная медицина это тупиковый путь.
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