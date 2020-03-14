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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:46

  ruvex написав:
  ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.

Это как у нас, принять, чтобы положить в коридоре без какой либо помощи? Да такая медицина до сраки.

Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58

  ievm написав:Реально разумно. А не так как у нас. Все закрыли и выживайте, кто как может.

Вчера пошел в магазин - а там сюрприз, не пускают без маски. Раз приняли постановление - значить маски должны выдавать бесплатно при входе всем у кого их нет. Если не можете, то незачем ограничивать людей. Но де*** ситуации заключается в том, что маски должны носить люди с симптомами (кашель, чихание). Зачем одевать маски, которых не хватает, всем подряд принудительно? Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?

Маски в людных местах должны носить ВСЕ, 100%. Чтобы слюни свои хз с вирусом или без нигде не разбрасывать.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:00

  ssnet написав:Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".

Есть такое, но в сравнении с нашей нынешней там она хоть какая то есть. У нас остается только мыть руки с мылом.
Радио пестрит с утра сообщениями "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства". Куда налоги то дели, украли, как всегда?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:01

  ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.

в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:19

  Тракторист написав:
  ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.

в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...

Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 25 бер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:24

  ruvex написав:
  ssnet написав:Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".

Есть такое, но в сравнении с нашей нынешней там она хоть какая то есть. У нас остается только мыть руки с мылом.
Радио пестрит с утра сообщениями "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства". Куда налоги то дели, украли, как всегда?

Ну такое ... Кто же спорит. Очередной раз стало понятно, что бесплатная медицина это тупиковый путь.
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