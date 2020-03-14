Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 25 бер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
ssnet написав:Ну в Италии не самая плохая медицина, но да, там сейчас "положить в коридоре без какой либо помощи".
Есть такое, но в сравнении с нашей нынешней там она хоть какая то есть. У нас остается только мыть руки с мылом. Радио пестрит с утра сообщениями "Наша медицина нуждается в помощи, купи что можешь, принеси в больницу по месту жительства". Куда налоги то дели, украли, как всегда?
Ну такое ... Кто же спорит. Очередной раз стало понятно, что бесплатная медицина это тупиковый путь.
ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
И вывод отсюда какой? -- правильно -- снимаем вообще все карантинные ограничиения. Так чтоли?
ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них.
лекарства именно от короновируса действительно пока нет, но есть например опробированные протоколы лечения в Китае, Франции, США и в некоторых других странах, которые основаны на использовании комбинации существующих препаратов...
украинская медицина в послелние годы финансировалась только в объёмах покрывающих заработную плату персонала и оплаты коммунальных услуг, а медикаменты финансировались в объёме не больше 15-20%. из-за бедности наших больниц врачи и медсёстры зачастую покупают медицинские халаты и маски за собственные деньги, как показал опыт Китая врачи находящиеся в контакте с больными должны быть защищены на самом высоком уровне...
кроме того стоит добавить, что у нас не только койко-мест меньше чем в Европе, но и медицинского персонала меньше в 1,5 раза (2,4 врача на 1000 жителей в Украине и в среднем 4 врача на 1000 жителей в Европе), а сответственно в Европе и шансы на выздоровление объективно будут выше...
причём это касается не только короновируса, но и любой жпидемии сезонного гриппа, кори, туберкулёза, СПИДа и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ievm написав:Кому-то надо поддержать бизнес по продажам масок?
Вопроси к Гончаруку...але особиста думка тупість та неадекватність.. Але хотілось би задати питання і мадам Супрун - а як 4 рокі реХформ? нові керманичі ще до медіцини не добралися.. то що маємо то маємо завдякі вам і вашим реХформам.. тобто нємаємо нічього...
ssnet написав:Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.
в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
И вывод отсюда какой? -- правильно -- снимаем вообще все карантинные ограничиения. Так чтоли?
по крайней мере в некоторых адекватных странах это понимают...
карантин практически не имеет эффекта с точки зрения снижения уровня заболевания в популяции, но при этом значительно увеличивает сроки в течении которого будет достигнут порог 2/3 популяции, которая переболеет этим вирусом, а чем дольше это будет длиться, тем больше мы будем иметь потерь в экономики и тем больше будет обнищание населения...
и вообще принимаемые меры должны соотноситься с опасностью тех или других эпидемий, а на сегодняшний день в Украине значительно больше проблем с сезонным грипом, корью, туберкулёзом, СПИДом и т.д. и эти эпидемии длятся не первый год, но при этом почему-то принимаються неадекватные меры по заболеванию, которое даже не достигло эпидемиологического порога (600-900 чел. на 100 тыс. населения)..
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...
И вывод отсюда какой? -- правильно -- снимаем вообще все карантинные ограничиения. Так чтоли?
по крайней мере в некоторых адекватных странах это понимают...
карантин практически не имеет эффекта с точки зрения снижения уровня заболевания в популяции, но при этом значительно увеличивает сроки в течении которого будет достигнут порог 2/3 популяции, которая переболеет этим вирусом, а чем дольше это будет длиться, тем больше мы будем иметь потерь в экономики и тем больше будет обнищание населения...
и вообще принимаемые меры должны соотноситься с опасностью тех или других эпидемий, а на сегодняшний день в Украине значительно больше проблем с сезонным грипом, корью, туберкулёзом, СПИДом и т.д. и эти эпидемии длятся не первый год, но при этом почему-то принимаються неадекватные меры по заболеванию, которое даже не достигло эпидемиологического порога (600-900 чел. на 100 тыс. населения)..
Что, совсем очевидные вещи разжевывать нужно? 1 -- просто неверно 2 -- именно в этом и цель всех этих мероприятий -- не перегрузить мед-систему. Потому как после перегрузки _все_ осложнения проходят фатально.
И что это за "адекватные страны"? -- списочек можно? -- про Швецию уже писали -- это фейк:
На сегодняшний день в стране 1301 заболевший, 10 человек умерли. 18 марта в Швеции ввели временный запрет на въезд в страну для иностранцев — на 30 дней. Всем учебным заведениям порекомендовали перейти на дистанционное обучение.
Выступая 18 марта на Radio Sweden государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что если пандемия пойдет по той же траектории, что и в Китае — она будет продолжаться в стране еще три-четыре месяца. “Швеция, вероятно, только в начале пикового периода распространения вируса”, — отметил эксперт.