Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

Додано: Сер 25 бер, 2020 17:15

ssnet написав: Тракторист написав: ssnet написав: Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки. Если тяжелых больных значительно больше, чем могут принят больницы, то качество медицины до сраки.

в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?... в Швеции 2,1 койко-место на 1000 человек при хорошем оборудовании больниц и 100% финансировании, а в Украине менее 2 койко-мест на 1000 человек при недостаточном уровне медицинского оборудования и при финансировании в лучшем случае на 50% - у кого больше шансов выздоровить у шведа или украинца?...

Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них. Если мы говорим о тех, кому койки (оборудования) не досталось, то шансы будет не сильно отличатся. Лекарства на сегодняшний день нет ни у нас ни у них.

лекарства именно от короновируса действительно пока нет, но есть например опробированные протоколы лечения в Китае, Франции, США и в некоторых других странах, которые основаны на использовании комбинации существующих препаратов...украинская медицина в послелние годы финансировалась только в объёмах покрывающих заработную плату персонала и оплаты коммунальных услуг, а медикаменты финансировались в объёме не больше 15-20%. из-за бедности наших больниц врачи и медсёстры зачастую покупают медицинские халаты и маски за собственные деньги, как показал опыт Китая врачи находящиеся в контакте с больными должны быть защищены на самом высоком уровне...кроме того стоит добавить, что у нас не только койко-мест меньше чем в Европе, но и медицинского персонала меньше в 1,5 раза (2,4 врача на 1000 жителей в Украине и в среднем 4 врача на 1000 жителей в Европе), а сответственно в Европе и шансы на выздоровление объективно будут выше...причём это касается не только короновируса, но и любой жпидемии сезонного гриппа, кори, туберкулёза, СПИДа и т.д.