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Відповідь Швеції на COVID-19:
Школи й підприємства...

Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:59

Re: Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

  _hunter написав:Т.е. да -- где-то раза в три/четыре меньше будут (если карантин не введут).

Чушь несусветная и ерунда. Южная Корея победила заразу. При этом южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры.

Одна из главных причин, по которой Южная Корея хорошо справляется с коронавирусом, это доступность анализов. Около 300 тысяч жителей страны прошли тест, это более пяти тысячи тестов на миллион жителей, что является самым большим показателем в мире. Практически все больные оказались изолированными, дома и в больницах. Мазки брались у людей даже не выходя из машины. А у нас - пародия, а не карантин. Прошёлся по улицам - народ расслабляется с пивком а то и с шашлычками, дети гуляют. Многое из того, что не должно работать - работает, за соответствующую мзду, как объяснили. Даже засомневался в тотальном вреде коррупции...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:00

Re: Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства...

SMOKE написав:Не верится, что Швеция оказалась в числе идиотов. Печальный опыт Италии показывает, что карантин строгий нужен. Хорошо, если пронесёт и халатность такая не приведет к ситуации, как в Италии. Нашим хоть мозгов хватило продлить карантин.
Выводы будут позже, возможно, шведы правильно поступили в конкретно их условиях - вроде куда меньшая плотность населения и другой менталитет. Я бы не разбрасывался ярлыками типа "идиоты". На самом деле большрй вопрос, что принесёт больше вреда - сам вирус или карантинные меры.
Faceless
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